شرطة هونغ كونغ تعتقل تسعة أشخاص يشتبه بمساعدتهم ناشطين محتجزين في الصين
Reuters TYRONE SIU
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قالت الشرطة في هونغ كونغ السبت إنها اعتقلت تسعة أشخاص يشتبه بمساعدتهم 12 ناشطا من هونغ كونغ فروا في أغسطس متجهين إلى تايوان، لكن السلطات الصينية اعترضتهم واحتجزتهم في البر الرئيسي.
وتحتجز السلطات عشرات المتهمين بارتكاب جرائم مرتبطة باحتجاجات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ منذ العام الماضي في مدينة شنتشن الجنوبية بعد أن اعترضت السلطات مركبهم واتهمتهم بعبور الحدود بشكل غير قانوني.
المصدر: رويترز