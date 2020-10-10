رئيسة تايوان: نريد إجراء "حوار هادف" مع الصين

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين، السبت إنها تريد إجراء "حوار هادف" مع الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة، وتعهدت بالحفاظ على الاستقرار عبر مضيق تايوان حيث تتصاعد التوترات.

وأضافت في كلمة بمناسبة العيد الوطني: "طالما أن سلطات بكين مستعدة لحل الخصومات وتحسين العلاقات عبر المضيق مع الحفاظ على التكافؤ والكرامة فإننا على استعداد للعمل معا لتسهيل الحوار الهادف.

وتابعت: "الحفاظ على الاستقرار في العلاقات عبر المضيق في مصلحة الجانبين. نحن ملتزمون بتعزيز الاستقرار عبر المضيق لكن هذا ليس شيئا يمكن أن تتحمله تايوان وحدها فهو مسؤولية مشتركة لكلا الجانبين".

المصدر: رويترز