حملة ترامب: لا يوجد سبب طبي يبرر إلغاء المناظرة الرئاسية في 15 أكتوبر

انتقدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار لجنة المناظرات الرئاسية إعلانها إلغاء المناظرة، التي كان من المقرر عقدها في الـ15 من أكتوبر الجاري.

وقالت الحملة في بيان لها، إنه "لا يوجد أي سبب طبي يبرر هذا القرار".

وأضافت: "لا يوجد مانع من إجراء المناظرة في 15 أكتوبر في ميامي كما هو مقرر، لأن الرئيس ترامب سيكون بصحة جيدة، وهو مستعد للمناظرة".

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية في وقت سابق من الجمعة، أن المناظرة المزمعة في الـ15 من أكتوبر بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، "لن تعقد".

وقالت في بيان لها، إن "حملتي الرئيس ترامب ومنافسه بايدن، أعلنتا عن خطط بديلة لذلك التاريخ".

المصدر: "رويترز"