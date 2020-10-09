اتفاق بين واشنطن وشركة أسترازینیكا لعلاج كورونا

وقعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية اتفاقا مع شركة "أسترازینیكا" لتطوير وتوريد آليات العلاج من كورونا بالأجسام المضادة.

وأعلنت الوزارة أنها ستوفر نحو 486 مليون دولار من أجل التجارب التي تتم في المرحلة الثالثة من طورها السريري.

وستطلق الشركة مشروعا تجريبيا للعلاج على نطاق واسع وتوفير الجرعات الدوائية في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد تلقى نفس العلاج وهو عبارة عن خليط من نوعين من الأجسام المضادة وحيدة النسل.

المصدر: "رويترز"