الرئيس الصيني: نعتزم تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية والدفاع عنها

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بلاده تنوي تعزيز علاقاتها مع كوريا الشمالية و"تطويرها والدفاع عنها".

وأضاف في رسالة تهنئة بعث بها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة عيد تأسيس الحزب الحاكم: "لدينا نية تعزيز وتطوير والدفاع عن علاقات الصين برفاقنا في كوريا الشمالية".

ويحتفل يوم السبت "حزب العمال الكوري" بعيد تأسيسه الـ75، ويرتقب أن تشمل الاحتفالات عروضا عسكرية تظهر فيها بيونغ يانغ ترسانتها من الصواريخ الباليستية.

المصدر: "رويترز"