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فوتشي: انتشار كورونا كان فائق السرعة في البيت الأبيض

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فوتشي: انتشار كورونا كان فائق السرعة في البيت الأبيض
reuters
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وصف مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي انتشار فيروس كورونا بين موظفي الأبيض، بأنه "حدث كان فائق السرعة".

وقال فوتشي في حديث لراديو "سي بي اس"، إن البيانات الصحية تتحدث عن نفسها. 

وأضاف أن الاجتماع و"عدم التزام الكمامات ساعد في هذا الانتشار السريع لفيروس كورونا" مستشهدا بالبيانات مرة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض أعلن عن إصابة أكثر من عشرة أشخاص في دائرة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، بمن فيهم ترامب شخصيا.

 المصدر: "سي إن إن"

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