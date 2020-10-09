كندا تدعو تركيا لالتزام الحياد في الصراع بين القوات الأرمنية والأذرية

شدد وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، على ضرورة التزام تركيا والدول الأخرى الحياد في الصراع بين القوات الأرمنية والأذرية في إقليم قره باغ.

وقال شامبين في مؤتمر عبر الهاتف أنه حث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على المساعدة في التهدئة و"تشجيع الحليف الوثيق أذربيجان على المشاركة في محادثات للسلام... أجرينا مناقشة حازمة حيث كنت حازما معه بشأن موقف كندا واتفقنا على عدم وجود حل عسكري للصراع".

المصدر: "رويترز"