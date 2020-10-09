مسؤول إسرائيلي: سلوك ترامب بعد خروجه من المستشفى يقوض المعركة ضد كورونا

اعتبر منسق مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل روني غامزو، أن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مغادرته المستشفى الذي عولج فيه من كورونا، "لم يكن جيدا ويقوض المعركة ضد الفيروس".

وفي مقابلة مع "قناة 12" الإسرائيلية، شدد على أن خروج ترامب لتحية مؤيديه أمام مستشفى "والتر ريد" ثم العودة إلى العمل في البيت الأبيض بدون كمامة، "أمر سيء من حيث إرسال الرسائل إلى الجمهور وليس جيدا في ما يتعلق بالعاملين بمجال الصحة... وبشكل عام ليس ملائما".

المصدر: "The Times of Israel"