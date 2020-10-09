 
مباشر

أنباء عن نشاطات مالية مشبوهة للرئيس الأوكراني السابق

أخبار العالم

أنباء عن نشاطات مالية مشبوهة للرئيس الأوكراني السابق
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owmj

بقي رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو ملاحقا في بلاده في إطار أكثر من عشرين قضية جنائية، فيما لاحقا قد يزداد عدد القضايا وتتسع جغرافيتها.

وتلقت الوكالة الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية (FinCEN) معلومات مثيرة من أربعة بنوك دولية، تفيد بأن شركات أوف شور لها علاقة مع بوروشنكو، تجري عمليات تحويل مشبوهة.

وتبلغ قيمة هذه التحويلات 65 مليون دولار، حيث قام بوروشينكو خلال رئاسته بتشكيل مختلف أنواع الشركات التي لم يعلن عنها، ولاحقا حاولت الهيئات الأمنية الأوكرانية الوصول إلى هذه الشركات، لكنها لم تتمكن من ذلك.

والآن، تملك الوكالة الأمريكية إمكانيات أكبر لذلك، وخاصة بالتعاون مع المحققين في أوكرانيا.

المصدر: radiosputnik

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا