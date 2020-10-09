أنباء عن نشاطات مالية مشبوهة للرئيس الأوكراني السابق

بقي رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو ملاحقا في بلاده في إطار أكثر من عشرين قضية جنائية، فيما لاحقا قد يزداد عدد القضايا وتتسع جغرافيتها.

وتلقت الوكالة الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية (FinCEN) معلومات مثيرة من أربعة بنوك دولية، تفيد بأن شركات أوف شور لها علاقة مع بوروشنكو، تجري عمليات تحويل مشبوهة.

وتبلغ قيمة هذه التحويلات 65 مليون دولار، حيث قام بوروشينكو خلال رئاسته بتشكيل مختلف أنواع الشركات التي لم يعلن عنها، ولاحقا حاولت الهيئات الأمنية الأوكرانية الوصول إلى هذه الشركات، لكنها لم تتمكن من ذلك.

والآن، تملك الوكالة الأمريكية إمكانيات أكبر لذلك، وخاصة بالتعاون مع المحققين في أوكرانيا.

المصدر: radiosputnik