دبلوماسي إيراني محتجز في بلجيكا يحذر من رد انتقامي في حال إدانته

حذر دبلوماسي إيراني متهم في بلجيكا بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في فرنسا السلطات، من رد انتقامي محتمل من جماعات لم يحددها في حال إدانته.

ووجه ممثلون الادعاء في بلجيكا اتهامات للدبلوماسي أسد الله الأسدي الذي كان ينشط في فيينا مع ثلاثة آخرين في أكتوبر 2018 بالتخطيط لهجوم على تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس، كان سيحضره مسؤولون سابقون بارزون من الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية.

وحذر أسد الله السلطات البلجيكية في محضر دونته الشرطة من أن قضيته تحظى بمتابعة مكثفة من جماعات في إيران ودول مجاورة.

وقال إن جماعات مسلحة في العراق ولبنان واليمن وسوريا وإيران مهتمة بنتيجة قضيته و"ستتابع من على الهامش لترى ما إذا كانت بلجيكا ستدعمهم أم لا".

المصدر: "رويترز"