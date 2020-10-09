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البنك الدولي يحذر من تعثر اقتصادات جنوب الصحراء

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البنك الدولي يحذر من تعثر اقتصادات جنوب الصحراء
Reuters reuters
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أعلن البنك الدولي أن الإغلاق الذي تسببت به جائحة كورونا، قد أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في دول جنوب الصحراء الإفريقية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتراجع اقتصادات هذه المنطقة بنسبة 3.3% في العام الحالي وأكد أن التقدم الاقتصادي الذي تحقق "بشق الأنفس" خلال هذا العقد معرض للخطر.

وشهدت دول العالم بمعظمها خلال العام 2020 فترات إغلاق طويلة للأسواق التجارية بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر :"رويترز"

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