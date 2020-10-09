واشنطن توافق على بيع مقاتلات F-35 لفنلندا

وافقت الخارجية الأمريكية على بيع فنلندا 64 مقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35 Lightning II في صفقة قد تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار.

كما ستتمكن فنلندا من شراء 50 مقاتلة من طراز F / A-18E وثماني طائرات F / A-18F و14 طائرة للحرب الإلكترونية من طراز EA-18G بمبلغ إجمالي يصل إلى 14.7 مليار دولار.

وجدير بالذكر، أن مقاتلات F-35 موجودة في الخدمة لدى دول مجاورة لروسيا مثل النرويج واليابان وفي يناير 2020 وقعت الحكومة البولندية عقدا لاستيراد هذه المقاتلات.

وتستخدم هذه الطائرات في بريطانيا، التي تشارك جزئيا في إنتاجها، وفي عدد من الدول الأوروبية وإسرائيل وأستراليا.

المصدر: لينتا رو