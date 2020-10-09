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بيلوسي تعلن عن تشريع يضبط إجراءات عزل الرئيس الأمريكي

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بيلوسي تعلن عن تشريع يضبط إجراءات عزل الرئيس الأمريكي
AFP
نانسي بيلوسي
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن تشكيل لجنة مستقلة للمساعدة في تحديد إجراءات وسبل عزل الرؤساء الأمريكيين من مناصبهم.

وأكدت بيلوسي في مؤتمر صحفي أن "هذا التشريع ضمان لاستقرار الحكومة واستمراريتها في حال عدم أهلية الرئيس لمواصلة مهامه ولا يتعلق بالرئيس دونالد ترامب".

وأضافت: "ترامب سيواجه حكم الناخبين لكنه أظهر حاجتنا لعملية تضبط اختيار وعزل رؤساء المستقبل... أهلية الرئيس يجب أن تتحدد بالعلم والحقائق".

 المصدر: "Huffpost"

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