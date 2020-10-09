الجيش الأمريكي يطور صاروخا لنقل عتاد وأسلحة حول العالم بساعة واحدة

أعلن الجيش الأمريكي أنه يعمل بالتعاون مع شركة "سبيس إكس" على تطوير صاروخ لنقل البضائع والعتاد والأسلحة إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة واحدة عبر الفضاء.

وأوضح الجنرال ستيفن ليونز من قيادة النقل الأمريكية أن الخطوات الأولى في المشروع، ستشمل تقييم التكاليف والتحديات المحتملة التي سيتعين التغلب عليها من أجل تسليم البضائع على الصعيد العالمي في غضون ساعة واحدة".

وأظهرت "سبيس إكس" في السابق القدرة على الهبوط عموديا، وإعادة استخدام الصواريخ الداعمة لنظامها فالكون 9 على حاملات الطائرات.

وستوفر هذه الصواريخ ميزة استراتيجية، حيث لا يتطلب التحليق إلى الفضاء أية أذون من الدول، مما يعني أن الجيش الأمريكي سيكون قادرا على نقل أي حمولة بسرعة هائلة وبدون الحاجة لتصريح الدول له بعبور أجوائها.

المصدر: وكالات