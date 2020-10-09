ترودو: موظفو القطاع الصحي يتعرضون لضغط هائل مع زيادة إصابات كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الجمعة، إن العاملين في مجال الرعاية الصحية ببلاده يتعرضون لضغط هائل بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في حديثه للصحفيين أن كندا تشهد "نقطة تحول" في ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، حيث تسجل بعض المقاطعات عددا غير مسبوق من الإصابات.

وقال مسؤولو الصحة الكنديون في وقت سابق من اليوم إن على السلطات أن تتبنى فورا "استجابة أقوى" لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تجتاح معظم أنحاء البلاد.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن 80 بالمئة من الإصابات سجلت في أونتاريو وكيبيك، أكبر مقاطعتين في البلاد.

المصدر: "رويترز"