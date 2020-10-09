من انتحل شخصية تيخانوفسكايا في اجتماع برلمان الدنمارك؟

تمكن المخادعان فلاديمير كوزنتسوف، وأليكسي ستولياروف من التحدث في اجتماع عبر الإنترنيت مع أعضاء البرلمان الدنماركي باسم المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا.

ففي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للبرلمان الدنماركي بأن مجهولا انضم في 6 أكتوبر إلى اجتماع عبر الإنترنت لأعضاء لجنة السياسة الخارجية في البرلمان، وقدم نفسه على أنه المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن "الاجتماع ناقش الوضع السياسي في بيلاروسي وكيف يمكن دعم الشعب البيلاروسي في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وذكرت أن ممثلي الجانب البيلاروسي المزعوم أكدوا في بداية الاجتماع وجود مشاكل في كاميرا الفيديو، لذلك لم يشاهد أحد تيخانوفسكايا نفسها.

ثم اتصل الجانب الدنماركي بممثلي مقر تيخانوفسكايا، الذين قالوا إنه جرت عملية خداع من جانب شخص آخر كان يتظاهر بأنه المعارضة البيلاروسية.

من جانبه قال فوفان: "نعم، نحن قمنا بالخدعة. ولكن كل التفاصيل ستكون يوم الاثنين".

المصدر: radiosputnik