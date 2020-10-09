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الولايات المتحدة... ترامب قد لا يشارك بتجمع انتخابي يوم السبت

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الولايات المتحدة... ترامب قد لا يشارك بتجمع انتخابي يوم السبت
AFP
دونالد ترامب
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أعلن المسؤول في الإدارة الأمريكية أنه من غير المرجح أن يسافر الرئيس دونالد ترامب في عطلة نهاية الأسبوع هذه لحضور تجمع انتخابي يوم السبت، بل من المرجح أن يسافر يوم الاثنين.

أعلن المسؤول في الإدارة الأمريكية أنه من غير المرجح أن يسافر الرئيس دونالد ترامب في عطلة نهاية الأسبوع هذه لحضور تجمع انتخابي يوم السبت، بل من المرجح أن يسافر يوم الاثنين.

وكان ترامب أعلن في وقت متأخر من مساء الخميس أنه يرغب في العودة إلى الحملة الانتخابية، بعد نيله الضوء الأخضر من طبيبه. وقال: "أظن أنني سأحاول عقد تجمّع ليل السبت في فلوريدا إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لتنظيمه". وأشار كذلك إلى أنه قد يجري تجمعا آخر في اليوم التالي في بنسيلفانيا.

المصدر: "رويترز"+ AFP

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