بيلوسي: سأبحث مساعدات كورونا المقترحة للمواطنين مع وزير الخزانة

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أنها ستبحث حزمة المساعدات المقترحة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا، مع وزير الخزانة ستيفن مونوتشين.

وأعربت بيلوسي في مقابلة مع قناة "MSNBC" عن أملها بأن يتم قبول مقترحاتها بما يخدم تكثيف جهود مواجهة الجائحة في البلاد.

وكانت بيلوسي اعتبرت في تصريح قبل أيام أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره الابتعاد عن محادثات حزمة المساعدات لمواجهة كورونا، أظهر مرة أخرى معدنه الحقيقي، ووضع نفسه فوق اعتبارات البلاد بالتواطؤ الكامل من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس".

وأضافت: "أظهر ترامب بذلك أنه غير راغب في القضاء على الفيروس واحتقاره للعلم، فيما البيت الأبيض في حالة فوضى تامة".

المصدر: "رويترز"