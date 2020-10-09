أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير "NHC" أن مركز إعصار "دلتا" يتحرك شمالا نحو ساحل ولاية لويزيانا الجنوبية الغربية.

وأوضح المركز أن الإعصار من الفئة 3 وهو يقع على بعد حوالي 130 ميلا جنوب غرب مدينة كاميرون في الولاية، ومن المفترض أن يصل الساحل في وقت لاحق.

وترافق الإعصار رياح قد تصل سرعتها إلى 115 ميلا في الساعة.

وفي السياق، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حسابه عبر موقع "تويتر": "تلقيت للتو إحاطة حول اندفاع إعصار دلتا نحو لويزيانا وميسيسيبي. الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ هناك وجاهزة".

Just got a briefing on Hurricane Delta rushing toward Louisiana and Mississippi. @fema is there and ready!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020

المصدر: "رويترز"