 
مباشر

إعصار "دلتا" يتحرك شمالا نحو ساحل ولاية لويزيانا

أخبار العالم

إعصار
AFP
إعصار دلتا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owk0

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير "NHC" أن مركز إعصار "دلتا" يتحرك شمالا نحو ساحل ولاية لويزيانا الجنوبية الغربية.

وأوضح المركز أن الإعصار من الفئة 3 وهو يقع على بعد حوالي 130 ميلا جنوب غرب مدينة كاميرون في الولاية، ومن المفترض أن يصل الساحل في وقت لاحق.

وترافق الإعصار رياح قد تصل سرعتها إلى 115 ميلا في الساعة.

وفي السياق، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حسابه عبر موقع "تويتر": "تلقيت للتو إحاطة حول اندفاع إعصار دلتا نحو لويزيانا وميسيسيبي. الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ هناك وجاهزة".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا