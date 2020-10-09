تراجع إصابات كورونا في المملكة المتحدة

أفادت بيانات حكومية بأن المملكة المتحدة سجلت 13864 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وحسب هذه البيانات فإن عدد الإصابات سجل تراجعا بـ3676 حالة عن اليوم السابق، الذي سجل 17540 حالة، كما تم تسجيل 87 حالة وفاة في غضون 28 يوما.

ويعتبر هذا التراجع في الإصابات الأول بعد أن شهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل عن بعد، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، فيما قد تستمر القيود 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية.

المصدر: "رويترز"+ RT