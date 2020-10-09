باستخدام الأجسام المضادة.. شركة أدوية أمريكية تسعى لتزويد بلدان فقيرة بعلاج لكورونا

أعلنت شركة الأدوية "Eli Lilly" توقيع اتفاق مع مؤسسة "بيل أند ميليندا غيتس" الخيرية، لتأمين علاج مصابي كورونا باستخدام الأجسام المضادة، وتزويد البلدان الفقيرة به.

وأشارت شركة الأدوية الأمريكية في تقرير على موقعها، إلى أنها تنوي العمل على إنتاج العقار التجاري قبل شهر أبريل 2021 في الدنمارك.

وأوضحت الشركة، أنها "ستجعل بعضا من من طرق العلاج بالأجسام المضادة متاحا للبلدان منخفضة الدخل قبل ذلك، اعتمادا على الوقت الذي يتم فيه السماح بالعلاج في دول مختلفة، وأن أي أدوية تقدم قبل عام 2021 ستصنع خارج الدنمارك".

We’re proud to announce Lilly’s participation with @gatesfoundation, as part of the COVID-19 Therapeutics Accelerator, in a new global effort to ensure equitable access to #COVID19 therapeutic options for patients in low-and middle-income countries: https://t.co/CRlwDLyCUMpic.twitter.com/v2EMuHXAsD — Eli Lilly and Company (@LillyPad) October 8, 2020

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "Lilly"، ديفيد ريكس:

"ستكون الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل تأثير الوباء جزءا مهما من الحل، وسيحتاجها الناس في جميع أنحاء العالم بشكل عاجل".

وأضاف: "تفخر الشركة بأن تكون جزءا من الجهد العالمي الجماعي للمساعدة في ضمان الوصول العادل للعلاج في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل".

المصدر: "وكالات"