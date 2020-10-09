إيطاليا.. لأول مرة منذ مارس إصابات كورونا تتخطى الـ5000
Reuters Guglielmo Mangiapane
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تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا عتبة الخمسة آلاف حالة، وذلك لأول مرة منذ 29 مارس الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة عن تسجيل 5372 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 4458 إصابة في اليوم السابق.
وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في إيطاليا خلال اليوم الأخير بواقع 28 حالة مقابل 22 وفاة في اليوم السابق.
وأصبح إجمالي الإصابات بكورونا في إيطاليا منذ بداية الجائحة 343770، منها 36111 حالة وفاة و237549 حالة شفاء و70110 حالة نشطة.
المصدر: RT