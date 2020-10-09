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أوروبا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد للمرة الأولى

إسبانيا.. تفعيل الطوارئ تمهيدا للعزل العام في مدريد لمكافحة كورونا

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إسبانيا.. تفعيل الطوارئ تمهيدا للعزل العام في مدريد لمكافحة كورونا
Reuters JUAN MEDINA
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قررت حكومة إسبانيا اليوم الجمعة تفعيل حالة الطوارئ لإعادة فرض عزل عام جزئي يشمل بضعة ملايين بالعاصمة مدريد والمناطق المحيطة بها، حيث أسوأ بؤر كوفيد-19 في أوروبا حاليا.

وفاقمت تلك الخطوة الأزمة بين حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيز، ورئيسة منطقة مدريد المنتمية للمحافظين والتي تصف الإجراءات بأنها غير قانونية ومبالغ فيها وكارثية الأثر على الاقتصاد.

وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا في مؤتمر صحفي انتقد فيه السلطات المحلية لعدم التحرك لاحتواء الفيروس: "للصبر حدود... من المهم ألا تتفشى العدوى من مدريد إلى باقي إسبانيا".

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وقالت الحكومة إنها ستنشر سبعة آلاف شرطي إضافي للمساعدة في تطبيق الإجراءات الجديدة، لكن الكثيرين من سكان العاصمة وثماني مدن محيطة بها.

وسجلت إسبانيا 848324 إصابة  و32688 وفاة بكورونا، بأعلى حصيلة في أوروبا.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصادها المعتمد على السياحة انكماشا تفوق نسبته 11% هذا العام وأسوأ ركود منذ الحرب الأهلية.

المصدر: "رويترز"

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