قيود كورونا تدفع الحكومة البريطانية إلى دفع ثلثي رواتب الموظفين

أعلن المستشار الحكومي البريطاني ريشي سوناك، عن توسيع برنامج دعم الوظائف، والذي يبدأ في 1 نوفمبر المقبل وسيكون متاحا لمدة ستة أشهر.

وأوضح أن الموظفين الذين يعملون في شركات بريطانية، وقد أجبرت شركاتهم على الإغلاق بموجب القانون بسبب قيود فيروس كورونا سيحصلون على ثلثي رواتبهم التي تدفعها الحكومة.

وقد اعتبرت المستشارة في حزب العمال أنيليسي دودز، أن "تأخر سوناك في تقديم الدعم تسبب بقلق لا داعي له وخسارة للوظائف".

ومن المتوقع أن يتم يوم الاثنين المقبل، تحديث قيود الإغلاق التي فرضتها الحكومة لتشمل أيضا الحانات والمطاعم في المناطق الأكثر تضررا.

المصدر: "BBC"