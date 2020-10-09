مصادر استخباراتية: حكومة مالي الجديدة ساعدت في إطلاق سراح الرهائن الغربيين

أفادت مصادر استخباراتية إيطالية، بأن السلطات الانتقالية الجديدة في مالي أجرت اتصالات كثيفة للإفراج عن رهائن أوروبيين احتجزوا لدى مجموعات إرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المالية الجديدة كانت في حاجة ماسة إلى أن تظهر قدرتها على إعادة الاستقرار إلى البلاد، وبالتالي فقد استغلت الاتصالات مع بعض المجموعات الإرهابية في الإفراج عن الرهائن.

تجدر الإشار أن من بين المحتجزين الإيطاليان الكاهن لويجي ماكالي والآخر نيكولا كياكيو، إضافة الى عاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين.

المصدر: "اكي"