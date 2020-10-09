حرائق ضخمة تلتهم مناطق حرجية في شمال إسرائيل (فيديو)

التهمت حرائق ضخمة مناطق حرجية في شمال إسرائيل، في وقت يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا عاجلا ويدرس طلب مساعدة دولية للسيطرة على النيران.

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وأدت الحرائق الكبيرة بالقرب من 6 بلدات إلى إخلاء الآلاف من السكان، في حين تسبب حريق بإغلاق جزء من الطريق السريع الرئيسي رقم 6.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بإصابة شخصين جراء استنشاق الدخان في إحدى القرى.

تايمز أوف إسرائيل

تايمز أوف إسرائيل

تايمز أوف إسرائيل

ووفقا للشرطة فإن "نحو 25 طاقما في الموقع، من بينهم متطوعون، وطائرات لمكافحة الحرائق تعمل على المساعدة في إخماد النيران".

وأفادت الصحيفة بأنه "تم إغلاق العديد من الطرق في المنطقة بسبب الحريق، بما في ذلك الطريق السريع 443 الذي يربط تل أبيب بالقدس – في الاتجاه الشرقي".

وقالت الصحيفة إن حريقا اندلع بالقرب من مستوطنة كفار هأورانيم، واندلع حريق كبير آخر، بالقرب من أم القطف، شرقي الخضيرة. ويعمل نحو 13 طاقم إطفاء في المكان في محاولة لإخماد النيران، فيما تم إخلاء سكان من القرية العربية.

كما أشارت تقارير إلى اندلاع حريقين بالقرب من مدينة توف هغليل في شمال إسرائيل، حيث أمرت السلطات بعض السكان بإخلاء منازلهم.

ووردت أنباء عن نشوب حريق آخر بالقرب من مستوطنتي ميفو دوتان وماعوز تسفي، شرق نتانيا، مما أدى إلى إخلاء سكان.

المصدر: RT+ تايمز أوف إسرائيل