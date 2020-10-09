إصابة معارض قرغيزي مرشح لمنصب نائب رئيس الحكومة جراء اشتباكات بين محتجين وسط بيشكيك

أفادت وسائل إعلام بأن السياسي القرغيزي تيليك توكتوغازييف الذي رشحته المعارضة لمنصب النائب الأول لرئيس الحكومة أصيب جراء اشتباكات بين محتجين وسط العاصمة بيشكيك.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر عدة محتجين وهم ينقلون توكتوغازييف، وهو فاقد للوعي، قائلين: "ضربوه في الرأس! اصمد يا تيليك!".

وأكدت، إلفيرا سورابالدييفا، النائبة عن حزب "أتا مكين" الذي ينتمي إليه توكتوغازييف، أنه نقل إلى المستشفى ولم يعد إلى وعيه بعد.

Тилек без сознания в больнице — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) October 9, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، تلا توكتوغازييف ما يسمى "إعلان الأمل الأخير" الصادر عن حزبه وأحزاب "الجمهورية" و"بير بول" و"الإصلاح" المعارضة، وهو ينص على اتفاق هذه القوى السياسية على ترشيح أموربيك بابانوف لمنصب رئيس الحكومة وأن يتولى توكتوغازييف منصب نائبه الأول.

ويأتي ذلك على خلفية موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب واسعة النطاق التي هزت قرغيزستان بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر الجاري، ما دفع رئيس البلاد سورونباي جينبيكوف إلى إقالة الحكومة، فيما اعترفت لجنة الانتخابات المركزية ببطلان نتائج الانتخابات.

المصدر: وكالات