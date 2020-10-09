جريمة مروعة.. ذئب بشري يعتدي جنسيا على ابنته الرضيعة حتى الموت ثم يهرع للاستعانة بـ"غوغل"

ألقت الشرطة القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا بتهمة اغتصاب وقتل ابنته البالغة 10 أشهر، بعد ساعة من محاولاته البائسة في إنقاذ الرضيعة قبل اتصاله بالشرطة، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وبحسب موقع"نيويورك بوست"، تبين أن المتهم تأخر بالاتصال بالشرطة ساعة كاملة بعد وقوع الحادثة، بينما كان يبحث على محرك البحث "غوغل" عن عبارات مثل "طفلي لا يتنفس" في محاولة لإنقاذها.

وبحسب الشرطة، تم العثور على الطفلة، في منزله في مقاطعة لوار بروفيدنس ليلة السبت، هامدة الحركة. وتم نقل الرضيعة إلى مركز طبي في مونتغمري وأعلن عن وفاتها بعد أقل من ساعتين من اتصاله برقم "911" للنجدة.

وأكد تشريح الجثة يوم الأحد أن الرضيعة تعرضت لاعتداء جنسي وعانت من ضربة قوية في الرأس.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الطفلة كانت متواجدة في منزل جديها في نوريستاون قبل أن يأخذها الأب إلى شقته التي لم يكن بها تدفئة أو ماء ساخن.

ووجدت الشرطة ومن خلال التحقيق، أن المتهم (29 عاما) وهو مدرب كرة القدم للشباب في المنطقة، أجرى عمليات بحث في Google عن مواضيع "إذا توقف الطفل عن التنفس"، "ماذا لو لم تسمع قلب الطفل أو ينبض"، "طفلي لا يتنفس" و"كيف تعرفين إذا كان الطفل رضيعا مات"، قبل الاتصال برقم الطوارئ أي بعد نحو ساعة من وقوع الحادث.

من جهته اعتبر المدعي العام في مقاطعة مونتغومريكيفن ستيل، أن هذه القضية مقلقة للغاية وأنه "من الصعب أن نتخيل أن وفاة هذه الطفلة جاءت جراء الاعتداء الجنسي عليها، ثم تقاعس الأب عن العمل لإنقاذ حياتها، ما أدى إلى وفاتها".

والمتهم محتجز في مرفق إصلاحية مقاطعة مونتغومري بكفالة قدرها مليون دولار، وستتم محاكمته في الـ13 من الشهر الجاري.

ووجهت إلى المتهم تهمة الاتصال الجنسي المنحرف، واغتصاب طفل، والاعتداء العنيف، وتعريض حياة طفل للخطر وغيرها من التهم.

Police in Pennsylvania have charged the father of an infant child in her sexual assault and death after investigators said they discovered several Google searches on his phone. #crime#nationalnews#NC10https://t.co/VvuOuH5asd — KFDA NewsChannel10 (@NewsChannel10) October 8, 2020

Phone records lead to Pennsylvania father charged in rape, death of 10-month-old daughter https://t.co/OY7PjBvzre — KKTV 11 News (@KKTV11News) October 8, 2020

المصدر: نيويورك بوست