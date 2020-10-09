وزير خارجية إيطاليا يبشر بالإفراج عن رهينتين إيطاليين في مالي

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مغردا على "تويتر" أن الرهينتين الإيطاليين "الأب بيير لويجي ماكالي ونيكولا كياكيو قد تم إطلاق سراحهما أخيرا وهما بصحة جيدة".

وكتب لويجي دي مايو في تغريدته قائلا "بشرى سارة: الأب بيير لويجي ماكالي ونيكولا كياكيو قد تم إطلاق سراحهما أخيرا وهما بصحة جيدة" بعد "اختطافهما من قبل جماعة جهادية". وأوضح أن الإفراج عنهما تم "بفضل استخباراتنا، ولا سيما جهاز الاستخبارات الخارجي، وكل من عمل على إعادتهما إلى الوطن".

وأوضحت الصحيفة الإيطالية "كورييري دي لا سييرا" أن تحرير الراهب والسائح الإيطاليين جاء ضمن صفقة تم بمقتضاها الإفراج في مالي قبل أيام عن عشرات المساجين بتهم وشبهات الانتماء لجماعات دينية متشددة مسلحة.

وكان الراهب ماكالي قد اختطف في النيجر في السابع عشر من شهر سبتمبر 2018 من أبرشية كريما، فيما اختطف كياكيو خلال جولة سياحية قام بها في مالي. وأكدت السلطات الانتقالية في مالي خبر الإفراج عن الرهينتين الإيطاليين، وأخرى فرنسية.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية.