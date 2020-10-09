الأمن القرغيزي: هناك محاولات لتنظيم أعمال شغب بالأسلحة النارية

قالت لجنة الدولة للأمن القومي في قرغيزستان، إنها تلقت معلومات حول محاولات لتنظيم أعمال شغب في البلاد باستخدام الأسلحة النارية.

ونقلت وكالة "كابار" عن هذه الهيئة الأمنية اليوم: "تشير المعلومات العملياتية التي تلقتها لجنة الدولة للأمن القومي بجمهورية قرغيزستان، إلى وجود محاولات من بعض القوى لتنظيم أعمال شغب واسعة النطاق باستخدام الأسلحة النارية، من أجل تحقيق أهدافها السياسية، على حساب حياة وصحة المدنيين في البلاد".

وتشهد قرغيزستان احتجاجات منذ مساء الاثنين الماضي، ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وقد تمكن المحتجون من اقتحام مبنى البيت الأبيض في العاصمة بيشكيك، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس.

المصدر: تاس