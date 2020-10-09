وزير الدفاع الإيطالي يبحث في قبرص أزمة شرق المتوسط بانتظار وصول خلوصي آكار إلى روما

بحث وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني مساء الخميس التوتر في شرق البحر المتوسط مع نظيره القبرصي شارالامبوس بيتريدس في جزيرة قبرص عشية استقباله لنظيره التركي خلوصي آكار في روما.

وتأتي هذه المباحثات بعد لقائهما على هامش اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين غير الرسمي في برلين في 26 أغسطي الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن "حوارا مطولا ووديا" جمع وزيري الدفاع القبرصي والإيطالي في قبرص مضيفة أن غوريريني أكد أنه "فقط من خلال التوفيق بين الحوار والحزم بشأن المبادئ" يمكن حل أزمة شرق المتوسط، مشددا على "القيمة الإستراتيجية لقبرص بالنسبة للاستقرار والسلام في البحر الأبيض المتوسط".

وتهدف إيطاليا، حسب وزيرها للدفاع، إلى السعي إلى "خفض التوتر في المنطقة وإعادة إطلاق حوار بناء مع أنقرة، دون المساس بالمبادئ" مع الحرص على أن يعتمد منهج هذا الحوار على "التوفيق بين الحوار والحزم بشأن الالتزام بالقانون الدولي".

المصدر: وكالة آكي الإيطالية.