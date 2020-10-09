القائم بأعمال وزير داخلية قرغيزستان ينحاز للشعب

قال القائم بأعمال وزير الداخلية القرغيزي كورسان أسانوف، إنه انتقل إلى جانب الشعب، ولا يدعم أي قوة سياسية.

وأضاف أسانوف: "الآن هناك شائعات مختلفة، والخطر لا يزال قائما. لم يفت الأوان بالنسبة لقادة 13 حزبا في توحيد صفوفهم. لا أرغب بالفوضى وانعدام القانون في البلاد. البعض يقول إنني مع صدير جاباروف، والبعض الآخر يقول مع أوموربيك بابانوف. أنا لا أؤيد أحدا، بل سأذهب إلى جانب عامة الناس. ولن أذهب إلى مجلس الأمن الوطني أيضا".

وأشار أسانوف إلى أن مهمته ليست تولي كرسي الوزير، بل العمل حتى "لا تسقط شعرة واحدة من رؤوس رجال الشرطة، وحتى لا يتم سفك الدم في الشوارع".

وقال أسانوف: "الشرطة خارج السياسة".

المصدر: نوفوستي