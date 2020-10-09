برلمانية أوكرانية تشجب عدم رغبة بلادها في طلب اللقاح الروسي

شجبت ناتاليا كوروليفسكايا عضو البرلمان الأوكراني، رفض سلطات بلادها قبول مساعدة روسيا على شكل لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، رغم تزايد الإصابات في أوكرانيا يوميا.

وقالت، هذه البرلمانية من حزب "المنصة المعارضة- في سبيل الحياة"، إن ذلك، يؤكد أن السياسيين "مستعدون للتضحية بصحة مواطنيهم" من أجل رفع مستوى شعبيتهم بين فئات معينة.

وأضافت: "في الحالة، عندما يتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا كل يوم، والمستشفيات مكتظة بالمرضى ولم تعد سيارات الإسعاف قادرة على تحمل العبء، فإن رفض السلطات القاطع للقاح الروسي، لا يمكن أن يثير سوى الصدمة والارتباك".

في وقت سابق، ذكر الرئيس فلاديمير بوتين، أنه تتوفر إمكانية إمداد أوكرانيا باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، لكن يجب أن تطلب سلطات كييف ذلك.

من جانبه قال رئيس المجلس السياسي للحزب الأوكراني "المنصة المعارضة – في سبيل الحياة" فيكتور ميدفيدشوك، إنه اختبر اللقاح الروسي على نفسه.

لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نصح بعدم تصديق تصريحات السياسيين الذين تم تطعيمهم بالفعل باللقاح الروسي، ودعا إلى انتظار "اللقاح الحقيقي" الذي وعد به الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي