استعدادات على قدم وساق.. كوريا الشمالية تجهز عرضا عسكريا نهاية الأسبوع

أعلن مسؤولون عسكريون في سيئول الجمعة، أنه من المرجح أن تقيم كوريا الشمالية استعراضات عسكرية في نهاية هذا الأسبوع، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الحاكم.

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ومن المرجح أن تكشف بيونغ يانغ خلال العرض العسكري عن أسلحة استراتيجية مطورة حديثا، تشمل صاروخا باليستيا عابرا للقارات (ICBM)، ووحدة للنقل والنصب والقذف، وصاروخا باليستيا يطلق من غواصة (SLBM).

وقال مسؤول عسكري "إن استعدادات الاستعراض العسكري في المرحلة النهائية، ومن المرجح أن تمضي كوريا الشمالية قدما كما هو متوقع على نطاق واسع".

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك قد قال خلال مراجعة برلمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه من المتوقع أن تحشد كوريا الشمالية أسلحة استراتيجية في استعراض للقوة، كما أشارت وزارة الوحدة إلى أن الاستعراض المحتمل للأسلحة المطورة حديثا سوف يهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية وسط الصعوبات الاقتصادية.

وتميل كوريا الشمالية إلى الاحتفال بكل ذكرى سنوية تصادف مرور خمس أو عشر سنوات جديدة بإقامة فعاليات واسعة النطاق، مثل إطلاق الصواريخ، واستعراض القوات والمعدات العسكرية المتطورة.

وأضاف المسؤول أن فرص كوريا الشمالية في إجراء اختبارات إطلاق لهذه الأسلحة النووية هذه المرة تبقى منخفضة، لكن السلطات تراقب عن كثب التحركات ذات الصلة بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

المصدر: يونهاب