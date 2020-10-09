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أرمينيا: اجتماع موسكو بشأن قره باغ سيخص وقف القتال والمسائل الإنسانية حصرا

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أرمينيا: اجتماع موسكو بشأن قره باغ سيخص وقف القتال والمسائل الإنسانية حصرا
Reuters
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أكدت حكومة يريفان أن المشاورات بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا بشأن قضية قره باغ والتي ستستضيفها موسكو اليوم الجمعة ستخص موضوع وقف القتال والمسائل الإنسانية حصرا.

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وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأرمنية، آنا نغداليان، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" الروسية، أن وزير خارجية البلاد زغراب مناتساكانيان يتوجه إلى موسكو للمشاركة في المشاورات الثلاثية مع نظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف والروسي سيرغي لافروف.

وتابعت: "ستتركز أجندة الاجتماع حصرا على وقف الأعمال القتالية والمسائل الإنسانية مثل تبادل جثث القتلى والأسرى".

ويأتي ذلك على خلفية تكثيف روسيا ودول أخرى مساعيها الرامية إلى وقف التصعيد العسكري بين أذربيجان المدعومة من تركيا وجمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.

المصدر: نوفوستي

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