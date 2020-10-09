رئيس قرغيزستان يعين وزير دفاع سابق رئيسا جديدا للأركان العامة

قال المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية، إن رئيس الدولة سورونباي جينبيكوف، وقع مرسوما بتعيين تالايبك أوموراليف رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.

ومن المعروف، أن أوموراليف، شغل منصب وزير الدفاع في هذه الجمهورية، في فترة سابقة.

في وقت سابق، وقع جينبيكوف مرسوما بشأن إقالة الحكومة، وأعفى كوباتبك بورونوف من مهامه كرئيس للوزراء.

وتشهد قرغيزستان احتجاجات منذ مساء الاثنين الماضي، ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وقد تمكن المحتجون من اقتحام مبنى البيت الأبيض في العاصمة بيشكيك، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس.

المصدر: تاس