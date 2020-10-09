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رئيس برلمان تركيا بشأن قره باغ: الخلافات مع روسيا طبيعية والعلاقات لن تتضرر

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رئيس برلمان تركيا بشأن قره باغ: الخلافات مع روسيا طبيعية والعلاقات لن تتضرر
Reuters Umit Bektas
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أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب عن قناعته بأن الاختلافات الموجودة بين بلاده وروسيا في وجهات النظر بشأن قضية قره باغ لن تضر بالعلاقات بين الدولتين.

وأشار شنطوب، في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة، إلى أن العلاقات بين أنقرة وموسكو لديها "تراث تاريخي غني"، مؤكدا أنها واجهت غير مرة اختبارات ملموسة.

وقال رئيس البرلمان التركي إن الدولتين، بناء على تطلعات شعبيهما وبفضل الحوار السياسي الثنائي المكثف، نجحتا في تجاوز كافة الخلافات القائمة، مؤكدا أن أنقرة وموسكو أحرزتا تقدما كبيرا في إنشاء الشراكة الاستراتيجية بفضل جهود الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

ولفت شنطوب إلى أن وزيري خارجية البلدين، مولود تشاووش أوغلو وسيرغي لافروف، لا يزالان على تواصل وثيق بشأن قضية قره باغ.

وتابع: "بطبيعة الحال، قد تكون لدينا كدولتين مجاورتين مصالح مشتركة واختلافات بشأن ملفات مختلفة، لكن لا يجب أن تسقط أجندتنا الإيجابية وفرص التعاون، بالإضافة إلى سلام وازدهار المنطقة، ضحية لخلافاتنا".

المصدر: نوفوستي

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