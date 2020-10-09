في ظل نزاع قره باغ.. ميشوستين يصل يريفان للمشاركة في اجتماع الاتحاد الأوراسي

وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى يريفان حيث استقبله نظيره الأرمني نيكول باشينيان، للمشاركة في اجتماع المجلس المشترك بين الحكومات التابع للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ونشرت وكالة "نوفوستي" الروسية مقطع فيديو يظهر باشينيان وهو يصافح نظيره الروسي داخل مجمع الحفلات والرياضة في يريفان الذي يستضيف الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة.

ويشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى ميشوستين وباشينيان، نظيراهما البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، والكازاخستاني، عسكر مامين، مع غياب رئيس حكومة قرغيزستان السابق، محمد كالي أبيل جازيف، بسبب الظروف المعقدة داخل بلاده.

ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع إلى مشروع اتجاهات التنمية الاستراتيجية للتكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025 وتنظيم التجارة الإلكترونية عبر الحدود والإجراءات المشتركة لدعم أعضاء الاتحاد ومسائل أخرى، مع إعارة اهتمام خاص إلى الظروف الوبائية ومحاربة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي زيارة ميشوستين إلى يريفان في وقت كثفت فيه روسيا جهودها بغية خفض التصعيد العسكري ووقف العمليات القتالية بين أذربيجان وجمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.

المصدر: وكالات