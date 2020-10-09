وزير خارجية أرمينيا يصل موسكو اليوم للمشاركة في المشاورات

قالت سفارة أرمينيا في موسكو، اليوم، إن وزير الخارجية الأرمني زوهراب مناتساكانيان سيتوجه إلى العاصمة الروسية.

وأضاف ممثل البعثة الدبلوماسية في حديث لوكالة "نوفوستي": "الوزير سافر إلى موسكو".

وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان إلى روسيا في 9 أكتوبر لإجراء مشاورات بشأن الوضع في قره باغ.

ودعا بوتين، أمس الخميس، إلى وقف وإنهاء العمليات القتالية في قره باغ لأسباب إنسانية، من أجل تبادل جثث القتلى والأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن باكو ويريفان أكدتا مشاركتهما في المشاورات في موسكو.

وأضافت القول، إنه تجري "استعدادات مكثفة" لعقد الاجتماع.

المصدر: نوفوستي