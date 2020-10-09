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رئيس قرغيزستان يقيل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة

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رئيس قرغيزستان يقيل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة
Reuters Kyrgyz Presidential Press Service
رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف
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أفاد المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية في بيان له اليوم الجمعة، بأن الرئيس سورونباي جينبيكوف وقع مرسوما بإقالة رئيس الوزراء كوباتبيك بورونوف وغيره من أعضاء الحكومة.

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رئيس قرغيزستان مستعد للتنحي بمجرد تعيين حكومة جديدة
رئيس قرغيزستان مستعد للتنحي بمجرد تعيين حكومة جديدة

ووفقا للبيان، فإن رئيس الحكومة وأعضاءها سيواصلون أداء مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، أعلن جينبيكوف أنه مستعد للتنحي بمجرد تعيين حكومة جديدة لإنهاء فراغ السلطة الذي ظهر في البلاد على خلفية الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

المصدر: وكالات

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