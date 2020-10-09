باكو ويريفان تؤكدان مشاركتهما في مشاورات بموسكو

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن أرمينيا وأذربيجان أكدتا مشاركتهما في مشاورات في موسكو، على خلفية التصعيد العسكري في إقليم قره باغ، مضيفة أن عملا نشطا جار للإعداد لها.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن يريفان وباكو أكدتا مشاركة وزيري خارجيتهما في المشاورات المقرر عقدها في موسكو اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد أن حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس طرفي النزاع في قره باغ على إعلان هدنة إنسانية، كما دعا وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا إلى موسكو في 9 أكتوبر لإجراء مشاورات حول هذه القضايا بوساطة وزير الخارجية الروسي.

المصدر: وكالات