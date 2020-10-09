مجلس الأمن القرغيزي: هناك محاولات لتأجيج الوضع في البلاد

قال القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القيرغيزي أوموربيك سوفانالييف، اليوم، إن الجمهورية تشهد محاولات تصعيد الأوضاع من جانب عناصر مخربة.

وأشار، في اجتماع لممثلي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى ضرورة تعزيز العمل من أجل استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.

وأضاف: "ومن الضروري تنظيم كافة نشاطات العمل الميداني بشكل جيد ووفق مستويات عالية، في جميع أقسام وزارة الداخلية لحماية المجتمع والدولة".

وقال سوفانالييف، إن قوات الأمن تملك الموارد الكافية، لإبقاء الوضع في البلاد تحت السيطرة.

وتابع القول: "تملك الهيئات الأمنية ما يكفي من القوى والوسائل، للسيطرة على الوضع ومحاربة الجريمة المنظمة. وستتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على مباني مؤسسات الدولة ووكالات إنفاذ القانون".

واندلعت الاضطرابات في قرغيزستان، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية يوم الاثنين الماضي.

المصدر: تاس