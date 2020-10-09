بكين تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" للقاحات الوقائية من كوفيد-19

أعلنت الصين اليوم الجمعة انضمامها رسميا إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية للقاحات الوقائية من مرض كوفيد-19، لتصبح بذلك أكبر اقتصاد يدعم المبادرة حتى اليوم.

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وقالت هو تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إن الصين تمتلك الكثير من قدرات تصنيع لقاح كوفيد-19 وستعطي الأولوية لإمداد الدول النامية عندما تتوفر اللقاحات.

وتهدف مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية، إلى توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية عام 2021.

وفي وقت سابق، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول العالم على تمويل خطة "كوفاكس"، فيما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن 167 دولة انضمت إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية، ما يمثل 70 بالمئة من سكان العالم.

المصدر: "رويترز"