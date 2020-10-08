ماكرون يتعهد بالاستمرار في محاربة الإرهاب بعد تحرير رهينة فرنسية في مالي

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة "المعركة ضد الإرهاب في منطقة الساحل"، بعد تحرير موظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين التي اختطفت في مالي أواخر عام 2016.

وقال في تغريدة: "صوفي بترونين حرة الآن. احتجزت رهينة منذ 4 سنوات في مالي، وتحريرها مبعث ارتياح عميق".

وأضاف: "أعرب عن تعاطفي مع عائلتها وأقاربها، كما أشكر السلطات في مالي. المعركة ضد الإرهاب في منطقة الساحل مستمرة".

وأعلنت الرئاسة في مالي إطلاق سراح السياسي المختطف إسماعيل سيسي وموظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين اليوم الخميس بعد بضعة أيام حافلة بالتوتر مع ظهور تقارير تفيد بأن سلطات مالي أفرجت عن عشرات الأشخاص المشتبه بأنهم من المتشددين.

Sophie Pétronin est libre.



Retenue en otage depuis près de 4 ans au Mali, sa libération est un immense soulagement. À sa famille, à ses proches, j'adresse un message de sympathie. Aux autorités maliennes, merci. Le combat contre le terrorisme au Sahel se poursuit. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 8, 2020

المصدر: RT + وكالات