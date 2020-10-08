البرازيل تضمن وصول 140 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال النصف الأول من 2021

أعلن مسؤول في وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، أن بلاده ضمنت وصول 140 مليون جرعة لقاح كورونا بحلول النصف الأول من عام 2021.

وتجاوزت البرازيل، الأربعاء، مستوى 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تقترب حصيلة الوفيات من 150 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 5000694 حالة.

المصدر: "رويترز"