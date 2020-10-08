اتهام مقرب من ترامب بالضغط لصالح جهات أجنبية

قال مصدر قضائي مطلع، إنه تم توجيه اتهامات بممارسة الضغط لصالح جهات أجنبية ضد إليوت برويدي، الذي عمل على جمع الأموال لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

وطبقا لوثائق المحكمة، فمن المتوقع أن يقر برويدي بالتهمة المنسوبة إليه في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وبين التهم، تدبيره لحملة غير مسجلة للضغط على إدارة ترامب لصالح دولة أجنبية مرتبطة بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي (1إم.دي.بي).

وبرويدي رجل أعمال تولى مناصب مالية رفيعة في حملة ترامب 2016 ولجنة تنصيبه.

المصدر: رويترز



