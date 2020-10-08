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سياسية إيطالية مرموقة تدعو سلطات بلادها لمنح الجنسية للمهاجرين

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سياسية إيطالية مرموقة تدعو سلطات بلادها لمنح الجنسية للمهاجرين
Reuters reuters
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شددت رئيسة مجلس النواب الإيطالي السابقة لاورا بولدريني، على أهمية وضرورة سن قانون يمنح الجنسية للمهاجرين، وخاصة بعد نهاية النزعة السالفينية.

وأشارت بولدريني إلى أن تعديل الحكومة لمرسوم سالفيني الأمني "يعدّ خطوة كبيرة إلى الأمام"، وعلى البرلمان الآن "تحويل القرار إلى نص قانون".

وقالت: "إن المرسومين الأمنيين المعدلين كانا وصمة عار على النظام القانوني وبدأنا الآن فقط بمراعاة الدستور والقانون الدولي".

وأضافت أنه "بالإمكان أيضا تحسين المرسوم الجديد بشكل أكبر، على سبيل المثال من خلال إضافات توضح جوهر تنسيق عمليات الإنقاذ، التي تلعب فيها ليبيا دورا مقلقا في الواقع".

 المصدر :"اكي"

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