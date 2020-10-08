"فيسبوك": اتصلنا بـ"أف بي آي" للتحقيق في مؤامرة اختطاف حاكمة ميشيغان

أعلنت شركة "فيسبوك"، أنها تواصلت مع مكتب التحقيقات الفدرالي "بشكل استباقي" للتحقيق في مؤامرة خططت لها ميليشيا بهدف اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه أحبط "مؤامرة للإطاحة بحاكمة ميشيغان تضمنت التواصل مع أعضاء مليشيا في ميشيغان".

ونقلت وكالة "رويترز" عن ويتمر قولها إنها تشكر قوات إنفاذ القانون التي ألقت القبض على "رجال مرضى" كانوا "يحضرون لاختطافي وربما قتلي".

وقال ممثلو الادعاء اليوم الخميس إن السلطات ألقت القبض على 13 متهما بينهم سبعة رجال مرتبطون بجماعة "ولفيرين وتشمن" المسلحة لصلتهم بمؤامرات محتملة لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغان ومهاجمة مبنى كونغرس الولاية.

وجاء في إفادة أصدرها مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم الخميس أن الجماعة تآمرت لاختطاف غريتشن ويتمر وهي ديمقراطية وكانت هدفا دائما لانتقادات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قبيل انتخابات الرئاسة التي تجرى في 3 نوفمبر.

المصدر: "رويترز"