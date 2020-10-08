قائد القوات البرية الفرنسية: علينا الاستعداد لمواجهات ساخنة

قال قائد القوات البرية الفرنسية تيري بيركارد، إن جيش بلاده يجب أن يكون "على أهبة الاستعداد لمواجهات حامية الوطيس".

وأضاف في حوار مع صحيفة "لوفيغارو" أن العالم يشهد توازنات جديدة، مضيفا أنه وعلى الرغم من عدم وجود خطر يهدد الحدود الفرنسية "إلا أن بعض اللاعبين يسعون للاستفزاز ورفع المخاطر".

وشدد على أن الجيش الفرنسي لا يجب أن يستسلم لأي ضغوط، وذلك من خلال بناء جيش متين ونموذجي "يثني المعتدي المحتمل عن استفزازنا".

وتأتي تصريحات بيركارد بعد التصعيد الأخير في اللهجة بين باريس وأنقرة إثر تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه المتوسط.

وكان ماكرون انتقد بشدة التحركات التركية في الشهر الماضي، خاصة على خلفية حادث "التحرش" بسفينة فرنسية، قائلا إن فرنسا لم تعد تعتبر تركيا شريكا في تطوير المتوسط، بينما ردت أنقرة بتصريحات هجومية عدة.

المصدر: "لوفيغارو" + وكالات