العالم يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 307000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية يشهدها العالم منذ اندلاع الجائحة.

وأفادت الوكالة بأن مصدر الزيادة الكبيرة هو الهند والولايات المتحدة والبرازيل حيث سجلت الهند 94372 حالة جديدة، تلتها الولايات المتحدة بـ45523 والبرازيل بـ43718.

وأبلغت كل من الهند والولايات المتحدة عن أكثر من 1000 حالة وفاة وأبلغت البرازيل عن 874 حالة.

ولا تزال الإصابات ترتفع في 58 دولة حول العالم، تتصدرها الهند، بينما تتجه أعداد الحالات في الولايات المتحدة والبرازيل نحو الانخفاض.

المصدر: وكالات